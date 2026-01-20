Dopo Valentino e Armani una sola strada per la moda italiana | piccoli marchi visione radicale

Dopo i grandi nomi come Valentino e Armani, la moda italiana si orienta verso marchi più piccoli e visionari. Questa tendenza riflette un approccio radicale e innovativo, capace di plasmare nuove prospettive nel settore. Paolo Ferrarini, docente e analista di scenari culturali, osserva attentamente queste evoluzioni, offrendo una prospettiva approfondita sui cambiamenti che stanno ridefinendo il panorama della moda contemporanea.

Milano – Docente di scenari culturali contemporanei all’Università di Bologna e all’Accademia di Costume e Moda di Roma e Milano, Paolo Ferrarini è un rabdomante di trend che verranno, nella moda e non solo. Lo abbiamo incontrato per capire se, dopo Valentino e Armani, il Made in Italy ha ancora speranze di sopravvivenza. Perché la scomparsa degli stilisti ci fa sentire orfani, mentre la scomparsa dei vestiti no? "Un abito è una storia personale, la mente che le ha creato è una storia collettiva. Vedere scomparire una figura che ha rappresentato qualcosa di rilevante non solo per noi ma anche per tutta la cultura che ci circonda, diventa un lutto difficile da superare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La morte di Valentino (dopo Armani) è la chiusura di un ciclo per la moda italiana; Comunicazione Italiana; E' morto a Roma lo stilista Valentino, aveva 93 anni: dopo Armani l'Italia perde l'ultimo imperatore dell'eleganza; Cosa resta della moda senza Armani e Valentino.

