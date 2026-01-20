Dopo un anno da presidente la destra italiana è ancora pro Trump | Ci sono ragioni per festeggiare

Un anno dopo la sua insediamento, la destra italiana continua a sostenere Donald Trump, considerandolo un punto di riferimento. Il 20 gennaio 2025, Trump ha iniziato il suo secondo mandato alla Casa Bianca, segnando un ritorno importante per i suoi sostenitori. Questa continuità evidenzia le ragioni di un certo entusiasmo e fiducia nelle scelte politiche di quegli schieramenti.

Il 20 gennaio del 2025, Donald Trump si insediava alla Casa Bianca. La destra lo accoglieva come l'inizio di una nuova era della politica internazionale. Un anno dopo, tantissime cose sono successe tra dazi e nuovi fronti di conflitto. Ad oggi il giudizio delle destre italiane su Trump è rimasto lo stesso? Lo abbiamo chiesto al ministro degli Affari Europei Tommaso Foti e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (entrambi FdI) e per la Lega, il deputato Stefano Candiani e il senatore Claudio Borghi.🔗 Leggi su Fanpage.it

