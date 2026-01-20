dopo la non scelta le parole di martina cardamone su flavio ubirti e la nuova scelta nicole

Dopo la prima parte della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, Martina Cardamone ha commentato la sua esperienza come corteggiatrice non scelta. Successivamente, si è espressa anche Nicole, la nuova scelta del tronista. Ecco le parole di Martina e le prime dichiarazioni di Nicole sulla decisione finale.

Dopo la messa in onda della prima parte della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, arriva la reazione di Martina Cardamone, la corteggiatrice non scelta dal tronista. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo, Martina ha condiviso le sue sensazioni a caldo, offrendo un’analisi sincera e lucida di quanto accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi. Flavio Ubirti ha scelto di lasciare il programma insieme a Nicole Belloni, tra petali, emozione e applausi del pubblico, chiudendo un percorso che aveva tenuto i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Martina Cardamone dopo la non scelta di Flavio a Uomini e Donne: “Con Nicole ha fatto una scelta di testa”Martina Cardamone commenta la decisione di Flavio Ubirti di scegliere Nicole Belloni, sottolineando che si è trattato di una scelta più razionale che sentimentale.

Uomini e Donne, Martina Cardamone spiazza dopo la scelta di Flavio Ubirti: il gestoMartina Cardamone ha sorpreso dopo la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, rivelando un gesto inaspettato.

