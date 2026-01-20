Dopo Brooklyn Beckam parla Rebecca Loos | So come ci si sente

Dopo le accuse di Brooklyn Beckham ai genitori, Rebecca Loos commenta:

Dopo le dure accuse lanciate da Brooklyn Beckham contro i genitori, arriva un commento che riaccende ulteriormente i riflettori sulla famiglia più famosa del calcio britannico. A parlare è Rebecca Loos, ex assistente personale e presunto flirt di David Beckham, che sui social ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni del primogenito dell’ex calciatore. "La verità viene sempre a galla”. Rebecca Loos, 48 anni, ha affidato a Instagram la sua reazione allo sfogo di Brooklyn, rispondendo ad alcuni commenti sotto un suo recente post. A un follower che le segnalava le parole del figlio maggiore dei Beckham e parlava di una “ facciata ” finalmente smascherata, Loos ha risposto senza mezzi termini: “ Sono felice che finalmente si stia difendendo e che abbia deciso di parlare apertamente ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le accuse del figlio Brooklyn a David e Victoria Beckam: «Io non sono un brand»Brooklyn Peltz-Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, ha recentemente condiviso sui social media alcune riflessioni rivolte ai genitori, accusandoli di aver utilizzato la sua immagine senza il suo consenso.

