Donazione record della polizia locale di Montesilvano con la Befana del vigile | 14 quintali di beni destinati alla Caritas

La polizia locale di Montesilvano ha nuovamente raccolto un’importante donazione di 14 quintali di beni e alimenti, destinati alla Caritas di Sant’Antonio. L’iniziativa, denominata

Presentanto il calendario 2026 della polizia locale di Montesilvano: 30 anni fra storia e sicurezzaÈ stato presentato nella sala consiliare del Comune di Montesilvano il calendario 2026 della polizia locale, un’edizione speciale che celebra i 30 anni dalla prima pubblicazione.

Leggi anche: Blitz della polizia locale di Montesilvano nei negozi alimentari etnici e kebab: sequestri e sanzioni per 8 mila euro

