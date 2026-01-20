Donald Trump sulla morte di Renee Good | Orribile mi sono sentito malissimo | l’Ice a volte fa degli errori

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, a un anno dall’inizio del suo secondo mandato, Donald Trump ha commentato la morte di Renee Good, affermando che l’Ice può commettere errori e adottare misure troppo dure. Trump ha sottolineato che l’agenzia federale anti-immigrazione a volte tratta persone difficili, riconoscendo così le criticità nelle sue operazioni senza enfasi.

“L’Ice a volte fa degli errori. A volte sono troppo duri, ma hanno a che fare con gente difficile”, ha detto Donald Trump riguardo alle tattiche dell’agenzia federale anti immigrazione, l’Ice, durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, a un anno dall’inizio del secondo mandato. “Mi sono sentito malissimo” per l’uccisione di quella “giovane donna”, ha poi detto il presidente in riferimento alla morte di Renee Good, avvenuta la mattina del 7 gennaio a Minneapolis per mano di un agente dell’Ice. “E’ una tragedia. E’ una cosa orribile”, ha aggiunto, riferendo di avere poi scoperto che i genitori della Good, “in particolare il padre, sono dei fan di Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Renee Good è la donna uccisa a Minneapolis, Trump difende gli agenti Ice: "Si è comportata in modo orribile"Renee Nicole Good, 37 anni, madre di tre figli e originaria del Colorado, è stata recentemente uccisa a Minneapolis da agenti federali dell’immigrazione (Ice).

“Renee Good uccisa per aver esercitato il diritto di protestare. L’ICE deve levare le tende da Minneapolis”: Bruce Springsteen furioso con Donald TrumpDurante un evento di beneficenza a Red Bank, Bruce Springsteen ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’amministrazione Trump, sottolineando la tragica morte di Renee Good, uccisa per aver esercitato il diritto di protestare.

