Donald Trump detta l’agenda a Davos tra Groenlandia e i nuovi dazi Usa

Al World Economic Forum di Davos, si discute di questioni globali e geopolitiche, tra tensioni commerciali e strategie internazionali. Tra i temi principali, l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia e le decisioni sui dazi, che riflettono le dinamiche economiche e politiche attuali. La presenza di Donald Trump e le sue posizioni continuano a influenzare il dibattito, mentre il messaggio scritto nella neve evidenzia le tensioni tra potenze e interessi territoriali.

Il World Economic Forum di Davos, in Svizzera, si apre sotto una scritta tracciata da qualcuno nella neve: “No Imperialism”, che pare un messaggio diretto a Donald Trump e alle sue mire sulla Groenlandia. Il Forum di Davos 2026 va in scena dal 19 al 23 gennaio. Trump è atteso nelle giornate del 21 e 22. Il presidente degli Stati Uniti nella piccola località sulle Alpi svizzere porta un messaggio ribadito da settimane: Washington intende “prendere il controllo” della Groenlandia, ritenuta “imperativa per la sicurezza nazionale e mondiale”, anche perché “la Danimarca non è in grado di difenderla da Russia e Cina”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Donald Trump detta l’agenda a Davos tra Groenlandia e i nuovi dazi Usa La Russia gongola per i nuovi dazi di Trump all’Europa: «Fine dell’Alleanza, ne parleranno a Davos?»Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di imporre nuovi dazi sull’Europa hanno suscitato preoccupazione tra gli alleati europei. I dazi Usa pesano sulle Borse. L’Fmi: «Rischi rilevanti per la crescita». L’Ue prepara l’incontro con Trump a Davos (e un vertice straordinario)I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Donald Trump: "Sulla Groenlandia non si torna indietro. I leader europei non opporranno resistenza" - Il presidente americano schernisce i leader europei e annuncia un incontro sul tema a Davos. huffingtonpost.it

Trump insiste: «Ci serve la Groenlandia», le reazioni sull'isola

La lettera inviata da Donald Trump al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre non è un incidente diplomatico: è un manifesto di arroganza politica, risentimento personale e pulsioni imperiali mascherate da interesse nazionale. Un testo che evidenzia la fol - facebook.com facebook

L’ex consigliere federale Alain Berset, oggi segretario generale del Consiglio d’Europa, mette in guardia contro i piani di Donald Trump per un’eventuale annessione della Groenlandia x.com

