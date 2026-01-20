Dolce & Gabbana e il casting che fa discutere | la reazione di Bella Hadid

Durante la sfilata di Dolce & Gabbana a Milano Moda Uomo Autunno-Inverno 202627, si è aperto un dibattito sul casting scelto dal brand. La partecipazione di alcune modelle, tra cui Bella Hadid, ha suscitato reazioni e discussioni nel settore della moda. Un argomento che invita a riflettere sulle scelte di rappresentanza e sulle tendenze attuali nel mondo del fashion.

Nel giro di poche ore in molti segnalano una certa mancanza di diversità nel casting dei modelli in passerella. A dare voce al malcontento è stato un video dell'influencer @ly.as, nome d'arte di Elias Medini, diventato virale, che ha liquidato la sfilata con un commento tanto semplice quanto efficace: «50 sfumature di bianco». Nel mirino, l'assenza di modelli asiatici, neri o arabi, in stridente contrasto con il messaggio ufficiale del brand. Il paradosso infatti, è tutto nel titolo. La sfilata si chiama The Portrait of Man, (Il ritratto dell'uomo), un nome che promette pluralità, una visione ampia e sfaccettata della mascolinità contemporanea.

L’UOMO DI DOLCE e GABBANA!“The Portrait of a Man”, la nuova collezione di Dolce&Gabbana porta in scena tanto tipi di uomini e ci invita a riflettere. Un elogio all’individualità contro il conformismo, secondo cui ogni uomo merita un ritratto, ovvero la possibi - facebook.com facebook

