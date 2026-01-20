Docenti e ATA | quando l’insegnamento è compatibile con altro lavoro o libera professione GUIDA

Questa guida analizza le norme che regolano la compatibilità tra l’attività di docenti e ATA e altri lavori o professioni. In particolare, si focalizza sull’incompatibilità assoluta prevista dall’articolo 508, comma 10 del decreto, esaminando le condizioni che consentono o vietano lo svolgimento di attività extra. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere i limiti e le possibilità di conciliare incarichi scolastici con altre occupazioni.

La normativa sull'incompatibilità assoluta per il personale scolastico, sia a tempo pieno sia a tempo parziale con un impegno lavorativo superiore al 50%, è stabilita dall'articolo 508, comma 10, del d.lgs. 2971994 (Testo Unico dell'Istruzione). Tale disposizione vieta l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, nonché lo svolgimento di attività lavorative alle dipendenze di soggetti privati o l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, fatta eccezione per le società cooperative.

