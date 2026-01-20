Djokovic Alcaraz gli ha ‘rubato’ il servizio? Gli chiederò i diritti

Durante i primi giorni dell'Australian Open, si è sollevato un dibattito tra gli appassionati di tennis riguardo a un possibile 'furto' di servizio da parte di Carlos Alcaraz nei confronti di Novak Djokovic. La questione sta attirando attenzione, con alcune interpretazioni che suggeriscono un comportamento particolare in campo. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di quanto accaduto e le eventuali implicazioni per i protagonisti.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz ha 'rubato' il servizio a Novak Djokovic? In questi primi giorni di Australian Open sta montando un vero e proprio 'giallo'. Diversi video, diventati virali sui social, mostrano infatti sessioni di allenamento in cui il numero uno spagnolo sembra emulare il servizio del campione serbo, numero quattro del ranking Atp. Postura, posizione dei piedi, movimenti e lancio. Tutto, insomma, sembra richiamare il servizio, letale, di Djokovic. A domanda diretta in conferenza stampa, dopo la vittoria dell'esordio contro lo spagnolo Martinez, anche Nole ha ammesso di aver visto diverse similitudini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

