Divieto di possesso di coltello per i minori il testo del decreto è pronto In arrivo anche i metaldetector Salvini propone 10mila militari nelle strade

È pronto il nuovo decreto sicurezza, che introduce misure volte a rafforzare la sicurezza pubblica. Tra queste, il divieto di possesso di coltelli per i minori, salvo motivi lavorativi, e il possibile utilizzo di metal detector. Inoltre, Salvini propone un contingente di 10.000 militari nelle strade. Queste disposizioni mirano a prevenire comportamenti violenti e a garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Il nuovo decreto sicurezza è stato definito "pronto", almeno sulla carta. Conterrà misure giudicate incisive, tra cui il divieto di possesso di coltelli per i minorenni, salvo giustificati motivi lavorativi. Ma l’approvazione formale in Consiglio dei ministri non è ancora certa. A insistere per un passaggio più netto è soprattutto la Lega, che ha chiesto ulteriori modifiche rispetto al testo inizialmente previsto come disegno di legge. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Trovati in possesso di un coltello: scatta il divieto di ritorno per tre anni

Armi a scuola e violenza, Meloni: “Ci stiamo lavorando”. Sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro, metaldetector nelle scuole a rischio e misure per minori stranieriIl governo italiano si prepara ad adottare un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni per i genitori e misure specifiche per le scuole a rischio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Salvini “Dl sicurezza in lavorazione, divieto lame soprattutto per giovani” - ROMA (ITALPRESS) – “Il decreto è in lavorazione da alcuni mesi, sono una sessantina di articoli ed era già previsto il divieto di ... iltempo.it