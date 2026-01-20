Divertimento incontri balli e scambi di carte | arrivano gli Italian Brainrot

Dal 24 al 25 gennaio, la galleria del centro commerciale Le Maioliche di Faenza ospita gli Italian Brainrot Days. Un evento dedicato a appassionati di giochi, incontri e scambi di carte, con protagonisti i personaggi più amati del momento. Due giorni per condividere momenti di divertimento in un contesto informale e coinvolgente, ideale per incontrare altri appassionati e vivere un’esperienza all'insegna della community.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio la galleria del centro commerciale Le Maioliche di Faenza si anima con i personaggi più amati del momento: ecco gli Italian Brainrot Days. Tung Tung Tung Sahur, Capuchino Assassino, Boomerauro Rex e Matteo aspettano gli appassioanti per due giornate di divertimento. Gli Italian Brainrot, fenomeno virale tra i giovani italiani, si trasforma in un videogioco sviluppato a Modena sulla piattaforma Roblox.

