Disney the tribute show | a teatro un viaggio attraverso i personaggi più amati

Da messinatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney The Tribute Show è un evento teatrale dedicato ai personaggi più amati delle storie Disney. Pensato per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, offre un’esperienza coinvolgente e educativa. Con diverse date nel Messinese, rappresenta un’occasione per avvicinare i giovani al teatro attraverso un viaggio nel magico mondo Disney. Un’opportunità per condividere emozioni e valori in un contesto culturale accessibile e di qualità.

Pronti per vivere le emozioni del Musical Disney the tribute show? Spettacolo emozionante dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie con più date nel Messinese. Si parte al Palacultura di Messina il 10 e 11 febbraio. Matinée: 1° turno ore 9.00, 2° turno ore 11.00. Ingresso 7 euro a.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Duilio Pizzocchi porta a teatro i suoi personaggi più amati in "Uanmensciò"

