Disney the tribute show | a teatro un viaggio attraverso i personaggi più amati

Disney The Tribute Show è un evento teatrale dedicato ai personaggi più amati delle storie Disney. Pensato per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, offre un’esperienza coinvolgente e educativa. Con diverse date nel Messinese, rappresenta un’occasione per avvicinare i giovani al teatro attraverso un viaggio nel magico mondo Disney. Un’opportunità per condividere emozioni e valori in un contesto culturale accessibile e di qualità.

Pronti per vivere le emozioni del Musical Disney the tribute show? Spettacolo emozionante dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie con più date nel Messinese. Si parte al Palacultura di Messina il 10 e 11 febbraio. Matinée: 1° turno ore 9.00, 2° turno ore 11.00. Ingresso 7 euro a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Duilio Pizzocchi porta a teatro i suoi personaggi più amati in "Uanmensciò"Venerdì 19 dicembre al teatro Mentore di Santa Sofia, Duilio Pizzocchi presenta Leggi anche: "K-Pop Demon Hunters e Saja Boys – Live Show Tribute" al Teatro Metropolitan Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. SPOILER ALERT! Non sarà il solito spettacolo. Per il Decennale volevamo qualcosa di GRANDIOSO. Preparate le corde vocali, perché quest'anno il palco tremerà!!! Siamo felici di annunciarvi il "10 ANNI DI SOGNI: Disney Tribute Concert". Un vero co - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.