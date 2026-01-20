Disastro treni Spagna bimba di 6 anni trovata a vagare sola sui binari | La sua famiglia sterminata

Una grave collisione ferroviaria in Spagna ha causato la perdita di diverse vite e lasciato una bambina di sei anni vagare da sola sui binari. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, evidenziando la gravità dell’incidente e le conseguenze di un disastro che si inserisce tra le più gravi degli ultimi anni nel settore ferroviario.

Il silenzio della notte spagnola è stato spezzato dal fragore del metallo e dalle grida, in quella che si configura come una delle più spaventose catastrofi su rotaia degli ultimi decenni. Il bilancio, seppur provvisorio, è drammatico: sono 40 le vittime del deragliamento di tre vagoni finiti poi in un terrapieno, un numero che rischia di crescere data la presenza di 37 dispersi e oltre cento feriti. Tra le macerie di un disastro che ha portato alla proclamazione di tre giorni di lutto nazionale, emerge la storia incredibile di una bambina di soli sei anni. La piccola è stata individuata da due agenti della Guardia Civil mentre vagava nel buio, sola e in stato di shock, dopo essere riuscita a liberarsi autonomamente dalle lamiere di uno dei convogli anteriori del treno Alvia, coinvolto nella fatale collisione frontale con un treno Iryo sulla tratta Malaga-Madrid. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Disastro ferroviario in Spagna, bimba di 6 anni trovata a vagare sola sui binari: “La sua famiglia sterminata”Un disastro ferroviario in Spagna ha causato la morte di almeno 40 persone.

