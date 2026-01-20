Disagi alla viabilità per il maltempo cambiano i percorsi di diversi bus Amts

A causa delle cattive condizioni meteorologiche e dell’ordinanza comunale che limita l’accesso alle zone costiere, oggi l’AMTS ha modificato i percorsi di alcuni autobus a Catania. Le variazioni sono state adottate per garantire la sicurezza e la regolare circolazione dei mezzi durante questa giornata di maltempo. Si consiglia di consultare le nuove rotte e gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’azienda.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la città in queste ore e dell'ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che dispone l'interdizione di alcune strade nelle zone costiere, per la giornata di oggi l'Amts ha annunciato sostanziali modifiche ai percorsi.

