Disabilità e lavoro spunta un decreto che sposta l’inclusione fuori dalle aziende

La legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata il 30 dicembre, introduce modifiche significative al diritto al lavoro delle persone con disabilità. All’interno di un decreto sulla sicurezza sul lavoro, l’articolo 14-bis sposta alcune responsabilità e ambiti di inclusione, suscitando attenzione sulla reale tutela e integrazione lavorativa di questa categoria. Un cambiamento che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le sue implicazioni.

Tu guarda, a volte, le coincidenze. Succede con la legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre, dentro un decreto che prometteva sicurezza sul lavoro e che invece, all’articolo 14-bis, riscrive una parte centrale del diritto al lavoro delle persone con disabilità. Si riscrive alleggerendo un obbligo per le imprese e appesantendo, come effetto collaterale, le vite di chi da quell’obbligo avrebbe dovuto trarre inclusione. La modifica riguarda la legge 68 del 1999, quella che aveva introdotto il collocamento mirato come strumento per portare le persone con disabilità dentro le aziende ordinarie, valutando capacità residue e adattamenti necessari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

