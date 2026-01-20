Segui in tempo reale i principali eventi della Champions League con Calcionews24. Qui troverai sintesi, cronaca, tabellini e risultati aggiornati di tutte le partite della settima giornata. Un servizio completo e affidabile per rimanere informato sugli sviluppi del torneo.

Calciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto. Novità delle ultime ore Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. Tutti i dettagli Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. Tutti i dettagli Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 21a giornata: 3 squalificati e multa salata per il Milan! Calciomercato Bologna, va in porto lo scambio con la Fiorentina: arriva Sohm, Fabbian ai saluti! Cifre e formula Roma, colpo di scena: Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi, torna all’Aston Villa Osasuna, colpo Raul Moro: accordo con l’Ajax. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultati

Leggi anche: Diretta gol Champions League, segui sintesi, cronaca e tabellino live di tutti i match della quarta giornata: aprono Napoli Eintracht e Slavia Praga Arsenal

Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide!Segui in tempo reale le principali novità, sintesi e risultati delle sfide della quindicesima giornata di Serie A.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il calendario e gli orari di Champions League; Champions League: pronostici, migliori scommesse e quote del 7° turno; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro; Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv, guida Sky e Prime.

Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026) - Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. ilsussidiario.net

Inter-Arsenal, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - I nerazzurri di Chivu ospitano a San Siro i Gunners di Arteta nel penultimo atto della League Phase: in palio tre punti decisivi per la corsa agli ottavi ... tuttosport.com

Psg-Tottenham 5-3: gol e highlights | Champions League

Spalletti, conferenza Champions Juve-Benfica: tutte le dichiarazioni in diretta - facebook.com facebook

#Spalletti, conferenza Champions #JuveBenfica: tutte le dichiarazioni in diretta x.com