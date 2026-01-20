Diretta gol Champions League LIVE | Inter Arsenal 1-1 Copenaghen Napoli 0-0

Segui in tempo reale i risultati della settima giornata di Champions League, con aggiornamenti su Inter-Arsenal 1-1 e Copenaghen-Napoli 0-0. Scopri sintesi, cronaca e tabellini di tutte le partite, per rimanere sempre informato sugli sviluppi del torneo. Calcionews24 offre aggiornamenti accurati e dettagliati per vivere ogni match con completezza e precisione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League Argomenti discussi: Il calendario e gli orari di Champions League; Champions League: pronostici, migliori scommesse e quote del 7° turno; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro; Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv, guida Sky e Prime. Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. Champions League, Inter-Arsenal 1-1 e Copenaghen-Napoli 0-0. I risultati LIVEAl via la penultima giornata della fase a girone unico. I nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Arteta che punta alla vittoria per staccare matematicamente il pass per gli ottavi. I partenopei ... #Inter-Arsenal diretta Champions League: segui il big match di San Siro LIVE Ci siamo! Alle 21.00 scendono in campo in Champions League Inter e Napoli Segui le partite in diretta su RTL 102.5 #RTL1025InChampionsLeague #UCL

