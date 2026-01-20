Il match tra Dinamo Zagabria e Steaua Bucarest, valido per l'Europa League e in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nella corsa alle prime 24 posizioni. La sfida al Maksimir assume un ruolo decisivo, poiché entrambe le formazioni mirano a ottenere un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici più recenti.

La Dinamo Zagabria e la Steaua Bucarest cercando entrambe un successo per rientrare nelle prime 24, motivo per cui lo scontro diretto del Maksimir assume valenza cruciale per entrambe. I croati hanno 7 punti e sono usciti dalla zona playoff dopo il ko sul campo degli spagnoli del Real Betis, ma per loro tutto è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Dinamo Zagabria-Steaua (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti discussi: Europa League: programma settima giornata; Pronostico Dinamo Zagabria-FCSB 22 Gennaio: obiettivo playoff.

