La Pieve annuncia l’ingaggio del centrocampista Mohamed Sharaf, che ha già esordito nel match vinto 3-2 contro Virtus Correggio. Nel frattempo, il Mister Ferraboschi torna a guidare il Rolo, proseguendo la propria attività nel campionato di Promozione. Questi cambiamenti segnano un momento di rinnovo e stabilità per le squadre coinvolte, con l’obiettivo di consolidare le rispettive prestazioni nel torneo.

In Promozione ieri La Pieve ha annunciato l’arrivo del centrocampista Mohamed Sharaf, che ha già debuttato domenica nel successo per 3-2 sulla Virtus Correggio subentrando a gara in corso. Il classe 2004 ha un passato nel Fossolo e aveva cominciato la stagione al Granamica nel girone ’C’ di Promozione. In Eccellenza il Terre di Castelli è intervenuto dopo l’addio inaspettato di Mata (andato al Fiorenzuola) e ha definito l’arrivo in attacco del sudafricano Marco Simone Giuricich (2000), che la scorsa settimana però ha svolto un solo allenamento col gruppo per via della faringite e così mister Cattani ha preferito portare a Pontenure il 2008 Qepa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Sharaf approda a La Pieve . Mister Ferraboschi torna al Rolo

