Diego Baroni scomparso si indaga per sottrazione di minore Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma sorelle e scuola

La procura di Verona indaga sulla scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di sottrazione di minore, poiché il giovane potrebbe essere stato plagiato e aver abbandonato famiglia, amici e scuola. La vicenda è attualmente sotto approfondimento, con l’obiettivo di ricostruire quanto accaduto e garantire il suo rapido ritrovamento.

VERONA - Diego Baroni sequestrato? È questa l'ipotesi su cui indaga la procura di Verona in merito alla scomparsa del 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Il giovane sarebbe uscito di casa per andare a scuola la mattina del 12 gennaio: da quel giorno però si sono perse le sue tracce. Diego Baroni, lo sport si mobilità per trovare il 14enne scomparso. Dal basket di A2 al volley di Superlega, il post 'missing' diventa virale Sottrazione di minori: le indagini Fonti giudiziarie hanno confermato che le indagini procedono sull'ipotesi di un sequestro, come riferito dal Corriere di Verona, pur mantenendo il massimo riserbo.

