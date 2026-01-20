Diego Baroni scomparso da Verona si indaga per sottrazione di minore

La procura di Verona ha avviato un’indagine per sottrazione di minore in seguito alla scomparsa di Diego Baroni, 14 anni di San Giovanni Lupatoto. Il ragazzo è scomparso dalla sua abitazione l’12 gennaio scorso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e garantire il suo ritrovamento.

La procura di Verona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore in relazione al caso della scomparsa del 14enne di San Giovanni Lupatoto, Diego Baroni, scomparso da casa il 12 gennaio scorso. Per il momento, come riferito dal Corriere del Veneto, non c'è iscritto alcun nome nel registro degli indagati e la procura ha affidato a un perito informatico le indagini sul pc del ragazzino nel quale potrebbero essere raccolti elementi utili della sua attività sui social, in particolare quella su TikTok. Di Baroni, 14 anni e studente di un istituto tecnico nel capoluogo di provincia, non si hanno notizie da otto giorni.

