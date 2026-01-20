Diego Baroni scomparso a 14 anni svolta nelle indagini

Diego Baroni, scomparso all’età di 14 anni, è al centro di un’importante svolta nelle indagini. Dopo un normale lunedì mattina, con lo zaino in spalla e la quotidianità che sembrava rassicurante, qualcosa di improvviso ha interrotto la sua routine. La vicenda ha suscitato grande attenzione, spingendo le forze dell’ordine a rinnovare gli sforzi per fare chiarezza sulla sua scomparsa.

Un lunedì mattina come tanti, lo zaino in spalla e quella routine che dovrebbe essere rassicurante. Poi, all’improvviso, il vuoto. Da più di una settimana la storia di Diego Baroni, 14 anni, tiene con il fiato sospeso Verona e non solo. Ma tra tanta paura, è spuntata una pista che ribalta tutto. Perché quello che all’inizio sembrava un allontanamento improvviso, un gesto di ribellione adolescenziale, con il passare dei giorni ha assunto contorni molto diversi. Gli inquirenti hanno cominciato a collegare orari, spostamenti, telefonate. E quello che ne sta uscendo è il quadro di una fuga studiata, forse aiutata, forse guidata da qualcuno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Diego Baroni scomparso a 14 anni: “È vivo, qualcuno lo nasconde”La scomparsa di Diego Baroni, avvenuta quando aveva 14 anni, resta un caso ancora irrisolto.

Scomparso a 14 anni nel Veronese, ecco cosa sappiamo su Diego BaroniA San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, si intensifica la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio.

