Diego Baroni, scomparso all’età di 14 anni, è al centro di nuove indagini dopo la revisione delle ipotesi investigative. La Procura ha modificato il procedimento, ora incentrato su un’eventuale sottrazione di minore, suggerendo che il ragazzo potrebbe non essersi allontanato da solo. La pista web e le recenti evidenze indicano la possibilità di un coinvolgimento esterno, aprendo nuovi scenari sulla sua scomparsa.

La Procura cambia ipotesi: ora si indaga per sottrazione di minore. Potrebbe non essere un allontanamento volontario solitario. È questa la nuova e più inquietante ipotesi al vaglio degli investigatori sulla scomparsa di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, uscito di casa la mattina del 12 gennaio per andare a scuola e mai più tornato. La Procura di Verona, che inizialmente aveva aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati, ha ora modificato il quadro investigativo procedendo per sottrazione di minore, contestata al momento contro ignoti. Un passaggio formale ma significativo, che riflette il timore che qualcuno possa aver aiutato o indotto il ragazzo a fuggire. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Diego Baroni scomparso a 14 anni, la svolta: 'Potrebbe non essersi allontanato da solo', la pista del web

