Diego Baroni è vivo ma qualcuno lo trattiene il sospetto sul 14enne scomparso | le tracce che portano a Milano e i social attivi

Dopo otto giorni dalla scomparsa di Diego Baroni, 14 anni da San Giovanni Lupatoto, le indagini indicano che il ragazzo sarebbe ancora vivo, ma potrebbe essere trattenuto contro la sua volontà. Le tracce portano a Milano e ai social network, mentre gli inquirenti coordinati dal procuratore Raffaele Tito continuano a cercare risposte. La vicenda resta sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di ritrovare il giovane e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Otto giorni dopo la sparizione del quattordicenne Diego Baroni da San Giovanni Lupatoto, gli inquirenti veronesi coordinati dal procuratore Raffaele Tito stanno seguendo una pista precisa: il ragazzo sarebbe ancora vivo, ma qualcuno lo sta trattenendo impedendogli di fare ritorno a casa. Il fascicolo, aperto il 16 gennaio per sottrazione di minore, lascia intendere che non si tratterebbe di un allontanamento volontario e in solitaria. Come riporta il Corriere Veneto, al momento non è chiaro se ci siano già persone iscritte nel registro degli indagati. Il sospetto è che il ragazzo sia stato plagiato da qualcuno, manipolato al punto da abbandonare madre, sorelle, scuola e amici.🔗 Leggi su Open.online

Da sei giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso da San Giovanni Lupatoto.

La scomparsa di Diego Baroni, avvenuta quando aveva 14 anni, resta un caso ancora irrisolto.

