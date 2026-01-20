Vincenzo Calafiore 20 Gennaio 2026 “ .. perché possa ricordare di quanto è stato bello vivere e di quanto potrebbe essere bello sapere di quanta altra vita ancora io possa avere per andare in altri mari e sapere che ancora ce n’è un altro, ci fosse un Mediterraneo, capace di farmi sentire a casa. Qualunque casa in cui trovare delle parole capaci di farmi restare. Sarebbe bella la vita, se se ne andasse quest’aria di tempesta che greve su di noi si respira. Così sarebbe davvero dolce la vita, qualunque vita. In questo mondo e le cose non farebbero male, ma come mani ci avvicinerebbero, ci faremmo portare via in altri luoghi, in altre maniere di vivere, e per queste morirne, e non importa ma tutto sarebbe finalmente umano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Di una vita

Leggi anche: L’ultima decisione delle Kessler, l’attacco dei Pro-vita: «Indotte da una società malata». Il dolore di Iva Zanicchi: «Mi sconvolge, la vita è sacra»

Anno nuovo, vita vecchia: ed è una brutta vita, in mano ai maranza che mettono a ferro e fuoco le cittàL’inizio del nuovo anno evidenzia ancora una volta le criticità di un’ordinaria insicurezza nelle città italiane.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caregiver familiare, ecco il ddl; Una nuova vita; Il Papa ai giovani: per voi desidero «una vita buona e vera»; Disabilità e Progetto di vita, al via la formazione nazionale: la circolare con il calendario completo di date e sedi.

Valntino e Giancarlo Giammetti, quei ragazzi dalla «vita straordinaria». L'ultimo post e una sola parola: «Forever» - Giancarlo Giammetti è stato il compagno di sempre di Valentino Garavani, dai tempi della Dolce vita di via Veneto, a Roma. corriere.it