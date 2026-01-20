Oggi, la Maison Valentino è guidata dal gruppo italiano di moda e lusso Qurate Retail Group. Il patrimonio dell'imperatore della moda, Valentino Garavani, era stimato in diversi milioni di euro al momento della sua scomparsa. Il 19 gennaio 2026 ha segnato la fine di un'epoca, con la chiusura dell’era di Valentino Garavani, scomparso a 93 anni nella sua residenza romana.

Il 19 gennaio 2026 si è chiusa l’era di Valentino Garavani, scomparso a 93 anni nella sua residenza romana. La notizia, diffusa dalla sua Fondazione, ha innescato un’ondata di commozione nel mondo della moda e dello spettacolo. Celebrità che hanno indossato le sue creazioni, da Gwyneth Paltrow a Carla Bruni, hanno espresso il loro dolore. I funerali si terranno venerdì prossimo, quando migliaia di persone potranno rendergli omaggio. Benché considerato un’icona assoluta del fashion system, Valentino aveva lasciato la direzione della sua casa di moda già nel 2012, quando il brand passò a investitori internazionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Di chi è oggi la Maison Valentino e quanto vale il patrimonio dell’imperatore della moda

L’eredità di Valentino, quanto vale il patrimonio dell’ultimo imperatore della moda: ville, aziende e opere d'arteValentino Garavani, icona della moda italiana, ha lasciato un’eredità significativa attraverso le sue creazioni, le aziende e le proprietà.

L’eredità di Valentino tra ville e opere d’arte: quanto vale il patrimonio del grande stilista e a chi può andareValentino Garavani, scomparso il 19 gennaio a 93 anni, lascia un patrimonio che comprende non solo un’eredità artistica e stilistica di grande rilevanza, ma anche un patrimonio immobiliare e una collezione d’arte di valore.

