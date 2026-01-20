Di Carlo | Contro la capolista Pesaro serve una prova d’orgoglio

Dopo la sconfitta contro Torino, l’Unicusano Avellino Basket si prepara a confrontarsi con Pesaro, capolista del campionato. La squadra è chiamata a una prova di carattere e determinazione per rispettare le aspettative e ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un’occasione importante per dimostrare il proprio valore e proseguire il percorso di crescita nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è tempo per le recriminazioni in casa Unicusano Avellino Basket. Dopo la pesante sconfitta maturata sul parquet di Torino, la formazione biancoverde è chiamata a un immediato riscatto nel turno infrasettimanale. L’ostacolo, però, è di quelli più duri: al PalaDelMauro arriva la VL Pesaro, solitaria in vetta alla classifica. Coach Gennaro Di Carlo non si nasconde dietro un dito e analizza con estrema franchezza il periodo attraversato dai suoi: “Veniamo da una brutta partita giocata a Torino. È un momento delicato, le sconfitte tolgono certezze e alimentano dubbi “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Carlo: “Contro la capolista Pesaro serve una prova d’orgoglio” Leggi anche: Unieuro Forlì - Vuelle Pesaro 88-91, prova d’orgoglio per dimenticare Cividale Leggi anche: Eccellenza. "Tolentino, servirà una prova impeccabile per fare risultato contro la capolista» Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Re Carlo, il videomessaggio di speranza: “Le cure contro il cancro saranno ridotte” - Venerdì sera, 12 dicembre, alle ore 8 inglesi, Re Carlo ha parlato apertamente della sua lotta contro il cancro: il raro videomessaggio è stato fatto a favore della campagna Stand Up To Cancer, che ... dilei.it Avvio complicato per la squadra di Di Carlo, poi il tentativo di rimonta nel secondo tempo non basta: vincono i padroni di casa senza troppe difficoltà. Mercoledì turno infrasettimanale casalingo contro la capolista Pesaro - facebook.com facebook Lampo di Pio, tuono di Lautaro. L' #Inter passa anche a Udine grazie alla premiata ditta del gol. Un altro assist di Esposito per il capitano e la capolista tiene a distanza le rivali. x.com

