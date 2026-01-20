La Piccola Bottega Teatrale e il Florian Metateatro presentano a Pescara lo spettacolo

La Piccola bottega teatrale e il Florian metateatro presentano a Pescara lo spettacolo "Destinatario Sconosciuto", un appuntamento di profonda rilevanza civile che si inserisce nel programma di eventi dedicati al giorno della memoria. Lo spettacolo, in programma domenica 25 gennaio alle ore 17:30.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Cotignola: lo spettacolo ’Radici’ per il Giorno della memoriaIn occasione del Giorno della memoria, lunedì 26 gennaio alle 20.

Leggi anche: Circo Miranda al Florian: spettacolo per famiglie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Giorno della Memoria: Destinatario sconosciuto al Florian di Pescara; Pescara: sit-in di protesta per lavoratrice licenziata; Teramo, omicidio del dj Caldarelli: per la Procura fu un agguato premeditato; La Corte dei Conti boccia il piano di rientro della Sanità in Abruzzo.

Destinatario sconosciuto: al Florian uno spettacolo in vista del giorno della memoria con Franco Mannella e Mario Massari - Siamo nel novembre del 1932: Max Eisenstein, ebreo, e Martin Schulse, tedesco, soci in affari e amici fraterni, si separano. Martin torna in Germania con la famiglia. Tra i due inizia uno scambio di ... ilpescara.it

Destinatario sconosciuto, sul palco il recital di Teatro Time - Serata finale del Festival ‘Marche in Atti’ al Piccolo Teatro di Jesi. Oggi (ore 17.15) andrà in scena ‘Destinatario sconosciuto’, recital fuori concorso proposto da Teatro Time, tratto dal racconto ... ilrestodelcarlino.it

Arotron consiglia: DESTINATARIO SCONOSCIUTO Domenica 25 gennaio | ore 17.30 Florian Espace La Piccolabottegateatrale presenta uno spettacolo liberamente tratto dal celebre romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor, un’opera di sc - facebook.com facebook