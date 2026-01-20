Deragliamento treni in Spagna gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per i feriti

In seguito al deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz, in Spagna, gli allievi della Guardia Civil hanno donato il sangue per assistere le vittime dell’incidente. L’incidente ha causato 41 morti, 43 dispersi e 150 feriti. Questa azione testimonia la solidarietà e l’impegno delle forze di sicurezza nel supportare le persone colpite da questa tragedia.

