Deputati e trattori oggi a Strasburgo provano ad affossare Ursula e il Mercosur

Oggi a Strasburgo, deputati europei discutono una mozione volta a bloccare l’accordo con il Mercosur, chiedendo l’intervento della Corte di giustizia europea. La riunione tra Ursula von der Leyen e il gruppo del PPE si inserisce nel contesto di dibattiti sulla sostenibilità e gli impatti economici del trattato commerciale. La questione rimane al centro del confronto politico e strategico all’interno dell’Europarlamento.

All’Eurocamera mozione per chiedere l’intervento della Corte di giustizia contro il trattato. Riunione Ursula von der Leyen - Ppe. Lo grideranno migliaia di agricoltori stamane a Strasburgo «assaltando» la sede dell’Eurocamera sostenuti dalla voce dei trattori: « Von der Leyen vattene». Un’anteprima c’è stata ieri in tutta Italia – con particolari concentramenti nel veronese, a Roma e nel Lazio, lungo l’Adriatico – con i blocchi organizzati dal Cra (agricoltori traditi) e dal Co.api (coordinamento agricoltori e pescatori italiani). La baronessa può anche minacciare i controdazi per 90 miliardi di euro a Donald Trump, può anche mostrare i muscoli per difendere la Groenlandia, che fino a ieri per Bruxelles era «l’isola che non c’è», ma ha un problema: rischia di interpretare un’Europa che davvero non c’è. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Deputati e trattori oggi a Strasburgo provano ad affossare Ursula e il Mercosur Aumentano i trattori anti Mercosur. Mozione di sfiducia contro UrsulaIn tutta Europa si intensificano le proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur, che sollevano preoccupazioni sul settore agricolo locale. «Questo Mercosur è inaccettabile». Macron implora Ursula per il rinvioL'annuncio di Emmanuel Macron di opporsi al trattato Mercosur ha suscitato reazioni contrastanti in Europa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Deputati e trattori oggi a Strasburgo provano ad affossare Ursula e il Mercosur; Mercosur, tornano i trattori. Tajani frena la Lega: basta rinvii; VIDEO | Protesta dei trattori, il no degli agricoltori al Mercosur da piazza Bra a Strasburgo; Mercosur, Parigi in rivolta: Lecornu alza la posta sulle elezioni - pagina 5. FOTO | VIDEO | Mercosur, dalla Francia alla Polonia: a Strasburgo trattori in fila già dall’alba - All'Ue il via libera è arrivato solo poche settimane fa. Decisivo il sì del governo di Giorgia Meloni, che ha permesso di raggiungere la maggioranza qualificata ... dire.it Mercosur, tornano i trattori. Tajani frena la Lega: basta rinvii - Al fianco degli agricoltori parlamentari dei 5S, Verdi e del Carroccio. Il ministro: Votiamo sì. Vantaggi enormi per l’Italia ... repubblica.it Trattori nella nebbia a Strasburgo. In fila già all’alba, da place de Bordeaux fino ai cordoni della polizia che presidiano il quartiere delle istituzioni europee. Gli agricoltori a bordo protestano contro l’accordo di libero scambio tra l’Ue e il Mercosur. Krzysztof e i s facebook

