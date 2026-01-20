Delrio | Aperta la caccia ai riformisti Ma questa logica porta alla sconfitta
Graziano Delrio esprime preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando come l’attacco ai riformisti possa indebolire il percorso di rinnovamento. La sua riflessione evidenzia i rischi di una polarizzazione che, anziché favorire il progresso, rischia di portare a insuccessi politici. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza di un dialogo costruttivo e di un approccio equilibrato nel processo di cambiamento.
«Si è aperta la caccia ai riformisti»: Graziano Delrio lo dice con il tono preoccupato di chi conosce la vecchia storia che contrappone riformisti e massimalisti. Nel ventiseiesimo anniversario della morte di Bettino Craxi lo scontro che si consuma nel Pd ricorda pagine del passato. Oggi il tentativo è eliminare quella parte del Pd schierata per il «sì» nel referendum per la separazione delle carriere tra giudici e Pm, o predica l'esigenza di una maggiore attenzione per l'elettorato moderato. «È sempre stato il male della sinistra - spiega Delrio - perché se la logica è quella di coltivare solo l'identità e la purezza ti incammini inesorabilmente sul sentiero della sconfitta». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
