Graziano Delrio esprime preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando come l’attacco ai riformisti possa indebolire il percorso di rinnovamento. La sua riflessione evidenzia i rischi di una polarizzazione che, anziché favorire il progresso, rischia di portare a insuccessi politici. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza di un dialogo costruttivo e di un approccio equilibrato nel processo di cambiamento.

«Si è aperta la caccia ai riformisti»: Graziano Delrio lo dice con il tono preoccupato di chi conosce la vecchia storia che contrappone riformisti e massimalisti. Nel ventiseiesimo anniversario della morte di Bettino Craxi lo scontro che si consuma nel Pd ricorda pagine del passato. Oggi il tentativo è eliminare quella parte del Pd schierata per il «sì» nel referendum per la separazione delle carriere tra giudici e Pm, o predica l'esigenza di una maggiore attenzione per l'elettorato moderato. «È sempre stato il male della sinistra - spiega Delrio - perché se la logica è quella di coltivare solo l'identità e la purezza ti incammini inesorabilmente sul sentiero della sconfitta». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delrio: "Aperta la caccia ai riformisti. Ma questa logica porta alla sconfitta"

Pisacane alla vigilia di Cagliari Juve: «La sconfitta col Genoa è stata severa ma ho visto le classiche facce…Contro la Juventus sto pensando a questa cosa»Alla vigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Cagliari, Pisacane, ha commentato la recente sconfitta con il Genoa, definendola severa ma evidenziando le reazioni dei giocatori.

Leggi anche: Mercato Inter, Tuttosport sicuro: occhio a questa mossa clamorosa ma logica che hanno in mente di fare i nerazzurri a gennaio!

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Aperta la caccia ai cervi nel Parco dello Stelvio: se ne potranno uccidere 237 - La decisione si inscrive nel Piano regionale quinquennale, approvato con il parere positivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nel 2022, entrato in vigore nel ... repubblica.it

#Cit: Il senatore Walter Verini, tra i primi firmatari del Ddl Delrio, tira dritto nonostante le tensioni interne: "Contrastare l'odio non è un bavaglio. È possibile condannare Netanyahu senza sfociare nell'antisemitismo" Nell'intervista: No al bavaglio: Verini chi - facebook.com facebook