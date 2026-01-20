Delitto di Garlasco | Chiara vide i p*rno sul PC di Stasi? Ecco la verità | Segreti - Ep24

Nel nuovo episodio di Segreti, approfondiamo il caso di Garlasco e le circostanze legate ai presunti file p*rnografici trovati sul computer di Alberto Stasi. Analizziamo i fatti e le testimonianze per offrire una panoramica chiara e obiettiva sulla vicenda, senza lasciarsi influenzare da interpretazioni sensazionalistiche. Un’analisi dettagliata volta a comprendere meglio gli aspetti legali e investigativi del caso.

Nel nuovo episodio di Segreti torniamo sul delitto di Garlasco e sul presunto movente legato ai file p*rnografici del PC di Alberto Stasi. Le ricostruzioni della parte civile vengono messe a confronto con i dati tecnici: cosa ha davvero visto Chiara Poggi, per quanto tempo e con quale contesto? Si chiama Enoch Burke, è un insegnante irlandese di storia e lingua tedesca, ed è un evangelico. Ma soprattutto Burke è per tantissimi il «crociato» contro l’ideologia transgender e ieri, per l’ennesima volta, si è ritrovato in stato di arresto per le vecchie questioni che egli ha aperto. In mezzo però c’è tutto il dibattito sulla libertà di pensiero e sul fatto che questo generi azioni conseguenti in ambienti formativi, cioè il rifiuto di non usare il nome femminile o un pronome neutro (come indicato appunto dalla direttiva emanata dal preside dell’istituto) per un ragazzo in transizione, continuando invece a indicarlo con il genere maschile. 🔗 Leggi su Laverita.info

