Delitto Anguillara | oggi autopsia Pm marito provo’ a farla a pezzi era pronto a fuggire

Oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia e trovata deceduta recentemente. La procura ha riferito che il marito avrebbe tentato di smembrare la vittima ed era in fuga. L’indagine si concentra sulle circostanze della morte e sulle eventuali responsabilità, con l’obiettivo di chiarire i fatti e fare luce su questa vicenda.

È prevista per questo pomeriggio l’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica. Nei prossimi giorni, invece, si terrà l’udienza di convalida del fermo del marito della 41enne, Claudio Agostino Carlomagno, a cui la Procura di Civitavecchia contesta i gravi reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Dal decreto di fermo emerge che, al fine di “ostacolarne il riconoscimento”, l’uomo avrebbe tentato di smembrare e di dare fuoco al corpo della vittima, il quale è stato rinvenuto in una buca all’interno di un fondo attiguo a quello dell’azienda del marito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Federica Torzullo uccisa dal marito, l'autopsia e la pista dei complici: «Le ha martoriato il viso e provò a farla a pezzi, voleva fuggire»Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario e occultamento.

Delitto Anguillara: marito non risponde a domande Pm, domani autopsiaClaudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di oggi.

