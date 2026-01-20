Del Genio avverte | Conte chiede troppo Napoli non è il Real

Del Genio evidenzia come le aspettative di Conte possano essere troppo elevate per il Napoli, sottolineando le differenze con le grandi squadre come il Real Madrid. Il dibattito sulle strategie future del club si rafforza con questa analisi, invitando a riflettere su obiettivi realistici e sulle risorse a disposizione. Un’attenzione equilibrata che aiuta a comprendere meglio le sfide e le possibilità del Napoli nel contesto attuale.

Il dibattito sulle strategie future del Napoli si arricchisce di nuove riflessioni. A intervenire è stato Paolo Del Genio, che nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8 ha analizzato con toni critici il rapporto tra la visione tecnica dell’allenatore e le reali possibilità economiche del club. Secondo Del Genio, le parole pronunciate recentemente da Antonio Conte in conferenza stampa meritano una lettura più profonda. Il riferimento è alla dichiarata sintonia con la società, che però, a suo avviso, rischia di rimanere più teorica che concreta se rapportata alle richieste di mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

