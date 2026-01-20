Defence-tech 50 miliardi di investimenti privati nel 2025 Perché è importante

Nel 2025, il settore defense tech ha registrato un importante incremento negli investimenti privati, raggiungendo quasi 50 miliardi di dollari a livello globale. Questo trend evidenzia un crescente interesse verso le innovazioni tecnologiche applicate alla difesa, sottolineando l'importanza strategica di questo settore per il futuro. Analizzare questa evoluzione permette di comprendere meglio le dinamiche tra tecnologia, finanza e sicurezza internazionale.

Il 2025 ha segnato un cambio di passo difficilmente trascurabile nel rapporto tra finanza e difesa. Nel 2025, le startup del defense tech – vale a dire tutti gli attori emergenti nel campo delle nuove tecnologie per uso militare – hanno registrato il miglior anno di sempre in termini di raccolta di capitali, con investimenti privati che hanno sfiorato i 50 miliardi di dollari a livello globale. L’ecosistema statunitense si conferma in testa, ma anche in Europa il ritorno della competizione strategica tra potenze fa sentire il suo effetto sui mercati. Secondo i dati raccolti da PitchBook e CB Insights, nel 2025 gli investimenti complessivi nel settore sono quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente, passando da poco più di 27 miliardi a oltre 49 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

