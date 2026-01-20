Decreto Sicurezza Salvini pronto a sfidare Mattarella | nel mirino minori stranieri e baby gang Ma FdI frena

Nel consueto incontro a Palazzo Chigi, i membri del governo si sono confrontati sul Decreto Sicurezza. Matteo Salvini si prepara a presentare proposte che riguardano minori stranieri e baby gang, mentre Fratelli d’Italia mostra cautela. La discussione riflette l’attenzione del governo su temi di sicurezza, con la presenza di tutti i principali esponenti politici e ministri coinvolti nel dibattito.

Si sono visti a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri. C’erano tutti: Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Guido Crosetto, l’immancabile sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. E un convitato di pietra: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scontro FdI-lega sul decreto Sicurezza. Sul tavolo il venturo decreto Sicurezza, 25 articoli, e un disegno di legge. Quell’insieme di norme – annunciate dalla maggioranza, ognuno in ordine sparso, in una sorta di derby a chi dimostrava più vigore e fermezza – molte delle quali però si sarebbero già infrante contro il muro del Quirinale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sicurezza, il governo prepara un nuovo decreto: “Espulsioni facili e veloci”. Prevista la stretta sulle baby gangIl governo si prepara a varare un nuovo decreto sulla sicurezza, con misure che prevedono espulsioni più rapide e un rafforzamento delle azioni contro le baby gang.

Argomenti discussi: Divieto di possesso di coltello per i minori, il testo del decreto è pronto. In arrivo anche i metal-detector nelle scuole. Salvini propone 10mila militari nelle strade; Stretta su armi da taglio e stranieri: il Governo studia il pacchetto sicurezza; Allarme violenza giovanile, il ministro Piantedosi: Episodio grave, pronto decreto sicurezza; Studente morto accoltellato a La Spezia, ipotesi decreto sicurezza: le possibili misure.

