Durante un'intervista a Viva el Futbol, Roberto De Zerbi ha commentato le recenti polemiche su Fabregas, sottolineando come la discussione sembri più rivolta ad Allegri, nonostante il risultato positivo del Milan a Como. De Zerbi ha evidenziato la presenza di una certa cattiveria e ha espresso sorpresa per l’invidia che, a suo avviso, caratterizza alcuni giudizi nel calcio.

Ospite a Viva el Futbol, Roberto De Zerbi ha commentato a modo suo le presunte polemiche su Fabregas, che in realtà sono state polemiche su Allegri che – pur avendo vinto 3-1 a Como col suo Milan – si è ritrovato attaccato con lo stesso Fabregas che ha ha parlato con sufficienza di risultatismo. Le parole di De Zerbi. «A me dispiace per come trattano Fabregas. Non lo conosco, ci siamo visti due volte, abbiamo parlato cinque minuti dopo Italia-Norvegia, ma mi dispiace, perché ognuno può dire quello che vuole, ma quando si va oltre nei giudizi e si inizia a parlare di presunzione, di ‘vuole fare il fenomeno’, campo stretto, campo largo, un metro in più o un metro in meno (riferendosi al fatto che Fabregas ha fatto allargare il capo a Como per gestire meglio la pressione avversaria) sono cattiverie che mi danno fastidio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi vede cattiveria su Fabregas: «Non capisco perché ci sia tutta questa invidia»

Leggi anche: Pistocchi dubbioso su Spalletti: «C’è una cosa di tutta questa vicenda che non capisco». L’analisi del giornalista

Leggi anche: Giovanni Franzoni, la dedica dopo il primo podio in Coppa del Mondo: «Questa è per Matteo Franzoso, ci ha guardato da lassù. Scierò con lui per tutta la vita. Ho trasformato la tristezza in cattiveria agonistica»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

De Zerbi vede scontri tra tifosi sugli spalti e interviene, gesto da leader: “Mi è sembrato normale” - Marsiglia e interviene, un gesto da leader per l’allenatore bresciano: “Mi è sembrato normale fare qualcosa”. fanpage.it

#CoppaDiFrancia Analisi delle formazioni, quote e pronostici per il match tra Bayeux e Marsiglia, in programma il 13 gennaio 2026 alle 18:00, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. La sfida vede il Marsiglia di De Zerbi affrontare... - facebook.com facebook