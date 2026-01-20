De Bruyne Fantacalcio | svincolarlo alle aste o tenerlo? Rientro marzo tutti i numeri

De Bruyne, assente da inizio stagione, è previsto rientrare a marzo. La sua disponibilità è ancora incerta, e i fantallenatori devono decidere se svincolarlo alle aste o conservarlo in rosa. In questa analisi, vengono esaminati i dati aggiornati al 20 gennaio 2026, per aiutare a valutare la strategia migliore in vista del suo possibile ritorno in campo.

Non c'è pace per il fuoriclasse belga: il rientro slitta ancora e i fantallenatori sono a un bivio. Ecco l'analisi completa con tutti i dati aggiornati al 20 gennaio 2026. DE BRUYNE: RIENTRO A MARZO, NAPOLI IN CRISI. FANTACALCIO NEL CAOS Il medico del Napoli Raffaele Canonico conferma: Kevin De Bruyne non tornerà prima di fine febbraio­inizio marzo 2026. Lesione di alto grado al bicipite femorale dal 25 ottobre 2025. I NUMERI DELL'EMERGENZA. Partite già saltate: 13 su 21 (61% della stagione). Partite ancora da saltare: Almeno altre 5 (Juventus, Fiorentina, Roma, Genoa, Atalanta). Data rientro previsto: 1° marzo 2026 vs Verona (da confermare). De Bruyne vicino al rientro: obiettivo marzo­Kevin De Bruyne si avvicina al rientro in campo, con l'obiettivo di tornare a disposizione a marzo. Rientro De Bruyne, quando torna? Ecco cosa fare al Fantacalcio tra conferma, scambio o svincolo; Rientro Vlahovic, quando torna: ecco cosa fare al Fantacalcio. Cosa fare con De Bruyne al fantacalcio: quando torna, svincolarlo o aspettare il rientro dall'infortunio - Kevin De Bruyne rimarrà fuori per infortunio ancora per un po': quante partite salterà e­come comportarsi se si ha il belga al fantacalcio. La gestione al Fantacalcio dei casi dubbi in vista dell'asta di riparazione: svincolo, tengo o scambio? Cosa fare e tutti i consigli. Clamoroso KDB! Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Bruyne potrebbe dire addio al Napoli nel corso di questo gennaio, considerando alcune proposte arrivate dall'Arabia.

