DaziEliseo | inaccettabili minacce Trump

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato di aver inviato un messaggio privato a Donald Trump, proponendo un vertice del G7 a Parigi il 22 gennaio. L’eventuale incontro potrebbe includere, a margine, anche la Russia. La proposta si inserisce nel contesto delle tensioni legate a dazi e minacce tra Stati Uniti e altri paesi, evidenziando l’importanza di dialogo e diplomazia internazionale.

8.20 Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato di aver proposto in un "messaggio privato" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di organizzare un vertice del G7 a Parigi giovedì 22 gennaio, prevedendo la possibilità di invitare, a margine della riunione, anche la Russia. Intanto fonti vicine al presidente francese fanno sapere che Parigi considera "inaccettabili" le minacce arrivate da Trump di imporre dazi del 200% sui vini e champagne francesi "per influenzare la sua politica estera".

