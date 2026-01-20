Dazi Usa l’auto europea risponde Trump | esportazioni libere verso il Sud America

Il nuovo accordo tra Ue e Mercosur elimina le tariffe di importazione per auto europee in Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Con questa apertura, le esportazioni di veicoli italiani verso il Sud America potrebbero aumentare, offrendo una risposta alle restrizioni di Trump e compensando, nel medio periodo, il volume di circa 2,6 miliardi di euro di auto destinate agli Stati Uniti.

I dazi imposti alle importazioni verso gli Stati Uniti sono ormai una realtà con cui l’industria automobilistica europea è chiamata a fare i conti. Il nuovo trattato commerciale Ue-Mercosur, invece, può essere considerato uno strumento potenzialmente utile per sostenere le aziende, o perfino una controffensiva verso gli Usa. “È un accordo anti-Trump perché dimostra che un approccio basato sulle regole è ancora possibile in Europa”, questo il giudizio che si spinge a dare Manfred Weber, presidente del gruppo del Partito popolare al Parlamento europeo. L’intesa ci lega ai principali Paesi dell’area Mercosur, ovvero Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, creando la più grande zona di libero scambio al mondo che interessa 718 milioni di persone, con un giro di affari complessivo di 22,4 trilioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

