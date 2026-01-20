Dazi Usa il direttore dello Iai | Controdazi dannosi Meglio gli eurobond

Il direttore dello Iai commenta la questione dei dazi Usa, evidenziando come i controdazi siano dannosi e suggerendo invece l’opzione degli eurobond come soluzione più efficace. In un contesto internazionale complesso, mantenere un approccio equilibrato e dialogante risulta fondamentale per evitare escalation che possano nuocere agli scambi e alla stabilità economica globale.

Roma, 20 gennaio 2026 – Sarebbe sbagliato stare fermi ma anche rispondere con le stesse armi di Trump. Per Marco Simoni, ex consigliere a Palazzo Chigi, docente alla Luiss e, da dicembre, direttore-eletto dell’Istituto Affari Internazionali (il think tank fondato nel 1965 da Altiero Spinelli), sarebbe meglio utilizzare strumenti alternativi ai dazi. E, da questo punto di vista, l’Europa può giocare una partita decisiva. MARCO SIMONI, LUISS UNIVERSITY Professore, il rischio di una nuova guerra commerciale ha già avuto un primo effetto sui mercati azionari. Che cosa dobbiamo aspettarci? "La strategia di Trump, che non considera più vincolanti le regole internazionali, crea grande incertezza e, quindi, destabilizza l’intera economia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi Usa, il direttore dello Iai: “Controdazi dannosi. Meglio gli eurobond” Groenlandia, l’Ue valuta controdazi nei confronti degli UsaL’Unione europea valuta l’ipotesi di imporre controdazi per circa 93 miliardi di euro come risposta alle misure commerciali degli Stati Uniti. "Peggiori delle minacce Usa". Crosetto boccia i controdazi UeIl ministro Crosetto ha espresso critiche nei confronti delle controdazioni europee ai dazi statunitensi, valutandole come una delle risposte peggiori possibili. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Nuovi dazi Usa, male le Borse Ue. Gli analisti: “Quadro geopolitico schizofrenico”. Sorridono solo gli azionisti delle aziende belliche - Trump annuncia nuovi dazi contro 8 paesi europei per la Groenlandia: mercati in difficoltà mentre il settore difesa registra rialzi ... ilfattoquotidiano.it

