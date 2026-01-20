L'ex premier Renzi commenta la recente posizione della Lega sui dazi statunitensi e gli accordi del Mercosur. Mentre la Lega celebra le misure di Trump, Confindustria mantiene un atteggiamento di neutralità. Questa situazione evidenzia le diverse opinioni tra le forze politiche e le associazioni di settore riguardo alle politiche commerciali internazionali e alle loro implicazioni per l’Italia.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “La Lega festeggia per i dazi di Trump e lotta contro gli accordi commerciali del Mercosur. Ragazzi, non scherziamo: si tratta del partito che esprime vicepremier e ministro dell'Economia del Governo Meloni. Ma davvero Confindustria, il Nord, gli imprenditori continuano a tacere?” Così il senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva, su X. “Mai visto -aggiunge- un appiattimento delle categorie così imbarazzante. Crolla la produzione industriale e gli imprenditori fanno la standing ovation a chi li massacra. Contenti loro, scontenti tutti.”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dazi: Renzi, 'Lega festeggia e Confindustria tace'

La Lega festeggia i dazi di Trump a Francia e Germania: «Puniti i bellicisti». La replica (incredula) di CrosettoLa Lega celebra i dazi di Trump su Francia e Germania, definendoli una punizione ai bellicisti, mentre Crosetto esprime incredulità.

La Lega tace sul manifesto di Zaia. Vannacci: “Non è il mio benchmark”La Lega non si è ancora espressa sul manifesto di Zaia, mentre Vannacci commenta che non rappresenta il suo riferimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La Lega festeggia i dazi di Trump a Francia e Germania: «Puniti i bellicisti». La replica (incredula) di Crosetto - Per il Carroccio gli Usa avrebbero dato una lezione agli europei per le truppe in Groenlandia. msn.com