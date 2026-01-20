davos team negoziale di kiev incontra consiglieri sicurezza di francia germania e gran bretagna

A Davos, il team negoziale ucraino guidato da Rustem Umerov ha incontrato i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Gran Bretagna. L'incontro, annunciato dal Consigliere per la sicurezza di Kiev, si inserisce nel contesto delle recenti attività diplomatiche volte a favorire il dialogo e la collaborazione internazionale sulla situazione in Ucraina.

Il 'team' negoziale ucraino guidato da Rustem Umerov, con Kyrilo Budanov e David Arakhamia, ha incontrato a Davos i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Gran Bretagna, ha reso noto il Consigliere per la sicurezza nazionale di Kiev in un tweet. "Abbiamo sincronizzato i nostri approcci sulle garanzie di sicurezza e ulteriori sforzi diplomatici", ha scritto Umerov, precisando che nelle prossime ore ci saranno altri incontri con i partner sempre sulle garanzie di sicurezza, gli sviluppi economici e la ripresa dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump: "L'Iran vuole negoziare". Foto choc: file di corpi nei sacchi neri. Teheran convoca gli amabasciatori di Italia, Francia, Germania e Gran BretagnaIl presidente Donald Trump ha affermato che l'Iran desidera negoziare, suggerendo una possibile volontà di dialogo.

Anche Francia e Gran Bretagna attaccano: raid aerei nella notteNella notte, le forze aeree di Francia e Gran Bretagna hanno effettuato operazioni militari, portando avanti attacchi aerei in risposta a specifiche necessità strategiche.

