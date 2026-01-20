Davos Macron ironizza su Trump | Record guerre anche se alcune già risolte

Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato con un tono ironico le recenti tensioni internazionali, facendo riferimento ai record di conflitti ancora aperti, nonostante alcune siano state risolte. L'intervento di Macron evidenzia l'importanza di un dialogo continuo e di soluzioni durature in un contesto globale complesso.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ironizzato su Donald Trump all’inizio nel suo intervento al forum di Davos, in Svizzera. “È un periodo di pace, stabilità e prevedibilità “, ha detto l’inquilino dell’Eliseo che poi ha messo in guardia su instabilità e squilibri sottolineando che “nel 2024 ci sono state più di 60 guerre, un record assoluto”. “Anche se capisco che alcune sono già state risolte “, ha aggiunto sembrando alludere alle ripetute volte in cui il presidente Usa si è ventato di avere risolto tante guerre. Le parole di Macron sono state accolte da una risata da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Davos, le frecciate di Macron a TrumpAl World Economic Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato le recenti decisioni di Donald Trump sui dazi commerciali, sottolineando come tali misure siano inaccettabili, soprattutto se utilizzate come strumenti di pressione sulla sovranità territoriale.

Macron a Davos, la replica a Trump sulla Groenlandia: “Preferiamo il rispetto ai bulli”Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a Donald Trump, che aveva manifestato interesse per la Groenlandia e minacciato dazi.

