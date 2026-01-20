Al World Economic Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato le recenti decisioni di Donald Trump sui dazi commerciali, sottolineando come tali misure siano inaccettabili, soprattutto se utilizzate come strumenti di pressione sulla sovranità territoriale. Le sue parole riflettono un’attenzione crescente alle questioni di politica commerciale e sovranità nazionale nel contesto globale.

Parlando al World Economic Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha puntato il dito contro Donald Trump, affermando che « i nuovi dazi sono inaccettabili, soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale». Il capo dell’Eliseo, nel suo intervento fitto di frecciate al presidente Usa – che oggi ha condiviso su Truth un messaggio privato dell’omologo transalpino – ha anche affermato che bisogna «smettere di perdere tempo con idee folli » di « imperialismo o di colonialismo », quando invece servirebbe collaborazione. Macron ha inoltre sottolineato che siamo passati a un « mondo senza regole, dove la legge internazionale è calpestata e le ambizioni imperiali tornano alla superficie», caratterizzato da «instabilità e squilibrio sia per la sicurezza per l’economia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Davos, le frecciate di Macron a Trump

Frecciate e occhiali a specchio, Macron attacca Trump: "Vuole un'Europa vassalla, è inaccettabile". Von Der Leyen: "Errore i dazi"Al WEF 2026 di Davos, si discutono temi chiave come dazi commerciali, accordi internazionali e le implicazioni per Europa e Italia.

"A Davos focus sulla Groenlandia". Trump minaccia dazi del 200% sui vini francesi, Macron: "Inaccettabile". Borsa di Milano -1,3%A Davos si discute della Groenlandia, mentre Donald Trump ha annunciato possibili dazi del 200% sui vini francesi, provocando la reazione di Macron.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump: Dobbiamo averla. Premier belga duro: Ue vicina al punto di rottura con gli Stati Uniti. Macron attacca il tycoon.

Davos, von der Leyen: «I dazi Usa un errore, la nostra risposta sarà ferma. L'indipendenza europea è un imperativo strutturale» - Davos, la diretta del Forum economico mondiale, 'A Spirit of dialogue', con la presidente della Commissione europea von der Leyen; alle 11 discorso del vice primo ministro ... ilmattino.it

La scommessa di Davos: continuare a crescere in mezzo al disordine globale - Parte il vertice svizzero con le élite economiche: i mercati alla prova di dazi, crisi, conflitti e Donald Trump. Finora l’economia ha retto, anche grazie ... repubblica.it