Davide Spunton, 26 anni, è stato trovato senza vita nei pressi di Adria e Cavarzere, dopo essere scomparso durante una battuta di pesca. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che hanno avviato le ricerche. La scoperta ha portato tristezza e sgomento nella comunità, lasciando aperti ancora molti interrogativi sulle circostanze dell’accaduto.

Era uscito di casa per una battuta di pesca, ma non ha più fatto ritorno. Davide Spunton, 26 anni, è stato trovato senza vita dopo ore di ricerche nel territorio tra Adria e Cavarzere. Il giovane si era recato a Passetto, frazione del comune di Adria, dove aveva parcheggiato l’auto nei pressi della chiesa. Da lì, nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio, si erano perse le sue tracce. L’allarme nella notte e il ritrovamento dell’attrezzatura. Le operazioni di ricerca sono scattate intorno alle 2 di notte. Poco dopo, alle 2.15, i carabinieri hanno segnalato un primo elemento chiave: l’attrezzatura da pesca del 26enne è stata rinvenuta sotto un ponte della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Davide va a pescare, poi il dramma: l’hanno trovato così, orribile!

Davide Spunton va a pescare e scompare, trovato morto dopo ore di ricerche. Il corpo spinto dalla corrente dell'Adigetto per 100 metriDavide Spunton, appassionato pescatore di Rovigo, è scomparso durante una battuta di pesca e successivamente rinvenuto senza vita.

Davide Spunton va a pescare e scompare, trovato morto dopo ore di ricerche. L'attrezzatura lasciata sotto il ponte nel cuore della notteDavide Spunton è scomparso mentre si dedicava alla sua passione per la pesca.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Rosanna Prescendi, la regina dei vestiti da sposa muore a 85 anni. Dai pop corn alla lavanderia fino alla consacrazione, le tante vite...

Davide Spunton va a pescare e scompare, trovato morto dopo ore di ricerche. L'attrezzatura trovata sotto il ponte nel cuore della notteROVIGO - È uscito di casa per andare a pescare ma non è più rientrato: a Passetto, frazione del comune di Adria, si cerca un 26enne. Il giovane disperso ... msn.com

Fine delle speranze: Davide Spunton è morto, ritrovato il corpoDavide Spunton, 26 anni, scomparso mentre andava a pescare ad Adria, ritrovato senza vita dopo ore di ricerche notturne dei vigili del fuoco. nordest24.it

Speranze finite, i #vigilidelfuoco hanno trovato Davide senza vita. Era andato a pescare, una tragedia Comune di Adria - facebook.com facebook