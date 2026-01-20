David Juve show del canadese in partitella | Gol o fuorigioco? Cos’è successo nella rifinitura pre Benfica – VIDEO

Durante la sessione di allenamento prima della partita contro il Benfica, David Juve ha mostrato un’ottima forma nel corso della partitella. Tuttavia, un episodio ha suscitato attenzione: un suo gol è stato soggetto a discussione, tra decisioni di fuorigioco e validità. Ecco cosa è accaduto durante la rifinitura, con immagini e dettagli sull’episodio che potrebbe influenzare la sua partecipazione alla prossima gara.

di Marco Baridon David Juve, show del centravanti canadese nel corso della partitella odierna. Gol dubbio per lui: vediamo che cosa è successo nella rifinitura pre Benfica. Allenamento della vigilia in casa Juve, antecedente alla decisiva sfida di Champions League contro il Benfica, dove i bianconeri potrebbero strappare il pass almeno per i playoff. LEGGI ANCHE: Adzic Juve: il bel gesto di Spalletti durante l’allenamento pre Benfica. Cosa ha fatto il tecnico – VIDEO Nel corso della seduto di questa mattina, come riportato da , Jonathan David era scatenato. Il bomber canadese è infatti andato a segno nel corso della partitella, infilando la palla in fondo al sacco di fronte a Mattia Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

David Juve, show del canadese in partitella: «Gol o fuorigioco?». Cos'è successo nella rifinitura pre Benfica

Allenamento Juve pre Benfica: il bel gesto di Spalletti con Adzic, David show in partitella. Ecco chi era assente, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOL'allenamento della Juventus alla Continassa, in vista del match di Champions League contro Benfica, si è concentrato sulla rifinitura pre-gara.

Leggi anche: Gol annullato David: il VAR sbaglia a tracciare la linea del fuorigioco? Tifosi infuriati, cosa è successo nel primo tempo di Juve Udinese

