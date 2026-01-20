david beckham in silenzio alle domande sulla controversia con brooklyn

Durante l’evento del World Economic Forum a Davos, David Beckham ha scelto di non commentare la recente controversia riguardante suo figlio Brooklyn. L’ex calciatore ha preferito mantenere un atteggiamento riservato, evitando discussioni pubbliche sulla questione. La sua presenza si è concentrata sull’impegno istituzionale, mantenendo un profilo basso e senza rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito.

David Beckham ha evitato di rispondere alle domande riguardanti suo figlio Brooklyn mentre partecipava all’incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Brooklyn Beckham si è sfogato sui social, ammettendo pubblicamente di essere in contrasto con la sua famiglia e dichiarando di non voler riconciliarsi con loro. All’uscita da una registrazione podcast a Davos, David non ha risposto quando gli è stato chiesto se avesse un messaggio per suo figlio dopo i post. All’origine delle tensioni ci sarebbe il matrimonio del 26enne con l’attrice Nicola Peltz, mai accettata da David e Victoria Beckham. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it

Brooklyn Beckham rompe il silenzio sulla rottura con i genitori David e Victoria. Con frasi pesanti come macigni. Ecco che cos'ha raccontatoBrooklyn Beckham ha condiviso recentemente la sua versione dei fatti riguardo alla difficile rottura con i genitori, David e Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham rompe il silenzio: la condanna dei genitori David e VictoriaBrooklyn Beckham ha condiviso pubblicamente la sua versione sulla recente tensione familiare con i genitori, David e Victoria.

