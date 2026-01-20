Le recenti dichiarazioni di Brooklyn Beckham, in cui riflette sugli errori dei figli e sull'importanza di lasciarli sbagliare, hanno suscitato attenzione. A poche ore da queste parole, l'ex calciatore David Beckham ha condiviso un pensiero simile, sottolineando come l’esperienza e gli sbagli siano fondamentali per l'apprendimento. Un confronto indiretto che invita a riflettere sul ruolo dei genitori nel processo di crescita dei figli.

Nel momento in cui la faida all’interno della famiglia Beckham è diventata pubblica, l’ex calciatore ha parlato di genitorialità, errori e responsabilità, evitando con attenzione qualsiasi riferimento diretto al conflitto. David Beckham, 50 anni, è intervenuto in diretta su CNBC, ospite del programma finanziario Squawk Box, per un’intervista sul ruolo dei social media, sul loro impatto e sul modo in cui lui stesso ha cercato di educare i figli a utilizzarli. Parlando del potere dei social, ha spiegato: «Ho sempre parlato dei social media e del loro potere. nel bene e nel male». E ha aggiunto: «Quello a cui i ragazzi possono accedere oggi può essere pericoloso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - David Beckham dopo le parole di Brooklyn: «I figli fanno degli errori, e a volte bisogna lasciarglieli fare. È così che imparano»

