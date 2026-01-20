David Beckham dopo le parole di Brooklyn | I figli fanno degli errori e a volte bisogna lasciarglieli fare È così che imparano

Da vanityfair.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti dichiarazioni di Brooklyn Beckham, in cui riflette sugli errori dei figli e sull'importanza di lasciarli sbagliare, hanno suscitato attenzione. A poche ore da queste parole, l'ex calciatore David Beckham ha condiviso un pensiero simile, sottolineando come l’esperienza e gli sbagli siano fondamentali per l'apprendimento. Un confronto indiretto che invita a riflettere sul ruolo dei genitori nel processo di crescita dei figli.

Nel momento in cui la faida all’interno della famiglia Beckham è diventata pubblica, l’ex calciatore ha parlato di genitorialità, errori e responsabilità, evitando con attenzione qualsiasi riferimento diretto al conflitto. David Beckham, 50 anni, è intervenuto in diretta su CNBC, ospite del programma finanziario Squawk Box, per un’intervista sul ruolo dei social media, sul loro impatto e sul modo in cui lui stesso ha cercato di educare i figli a utilizzarli. Parlando del potere dei social, ha spiegato: «Ho sempre parlato dei social media e del loro potere. nel bene e nel male». E ha aggiunto: «Quello a cui i ragazzi possono accedere oggi può essere pericoloso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

david beckham dopo le parole di brooklyn i figli fanno degli errori e a volte bisogna lasciarglieli fare 200 cos236 che imparano

© Vanityfair.it - David Beckham dopo le parole di Brooklyn: «I figli fanno degli errori, e a volte bisogna lasciarglieli fare. È così che imparano»

David Beckham riappare dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn: la sua faccia dice tuttoDopo le recenti polemiche sollevate da Brooklyn Beckham sui social, David Beckham è tornato in pubblico per la prima volta.

Brooklyn Beckham, svelato il punto di rottura con i genitori David e VictoriaRecentemente, Brooklyn Beckham ha annunciato ufficialmente il suo distacco dai genitori, David e Victoria Beckham.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Victoria e David Beckham, il figlio Brooklyn avrebbe rotto con i genitori; David Beckham strappa il biglietto del parcheggio della Rolls-Royce da £ 600.000 dopo lo procuring sfrenato di Rolex; David e Victoria Beckham sconcertati e devastati. Il loro primogenito Brooklyn gli ha chiesto di essere contattato solo tramite avvocato: cosa è accaduto e come mai siamo al punto di rottura; Brooklyn Beckham contro i genitori David e Victoria: Parlatemi solo tramite avvocati e non taggatemi sui social.

david beckham dopo leDavid Beckham rompe il silenzio dopo le accuse di Brooklyn: I ragazzi devono poter sbagliare - David Beckham rompe il silenzio sulle accuse di Brooklyn in un'intervista alla CNBC, dove parla di social e salute mentale ... rumors.it

david beckham dopo leDavid Beckham riappare dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn: la sua faccia dice tutto - Il ritorno in pubblico di David Beckham dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn, che rischiano di far crollare la solida famiglia costruita con Victoria ... dilei.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.